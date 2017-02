Detran-GO inicia Operação Carnaval nesta sexta-feira

Equipes do Balada Responsável, que reúnem policiais e bombeiros, vão atuar em sete municípios goianos até quarta-feira de cinzas

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), em parceria com a Polícia Militar, realiza a partir desta sexta-feira (24/2) mais uma edição do programa Balada Responsável, durante o feriado de carnaval. As equipes são compostas por policiais militares, educadores de trânsito e funcionários da autarquia, que atuarão em sete municípios goianos: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Pirenópolis, Caldas Novas, Goianésia e Aruanã.

A operação será realizada de sexta até a quarta-feira de cinzas (1º de março). Foliões e condutores serão orientados sobre os riscos da combinação álcool e direção, receberão material educativo e passarão por fiscalização, que inspecionará desde a documentação e estado do veículo e realizará testes do bafômetro.

O trabalho do programa Balada Responsável é desenvolvido em duas frentes. A primeira consiste em visitas a locais de aglomeração de pessoas para abordagens pedagógicas, buscando estimular uma reflexão sobre os perigos de dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas. A segunda é feita por meio de blitzes, onde, além do cumprimento da Lei Seca, é realizado todo o procedimento de rotina adotado pela Polícia Militar.

Punição

O condutor que fizer o teste do etilômetro e o aparelho detectar valor igual ou superior a 0,05 miligramas por litro de ar, ele será autuado conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Já nos exames de sangue não há tolerância.

Na autuação administrativa, o condutor terá que pagar multa no valor de R$ 2.934,70 (podendo dobrar em caso de reincidência), terá a CNH recolhida e responderá processo que pode resultar na suspensão de 12 meses do direito de dirigir. O veículo também fica retido até que seja apresentado um outro motorista, devidamente, habilitado.

A resolução também estabelece que, caso seja constatado pelo bafômetro valor igual ou superior a 0,34 miligramas por litro de ar (descontada a margem de erro) ou se o exame de sangue marcar resultado igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L), o motorista será enquadrado em crime de trânsito. Além das punições administrativas, ele será preso em flagrante, podendo pegar de 6 meses a três anos de detenção.