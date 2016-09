Detran-GO estuda projeto para aprimorar eficiência no atendimento

Com base em sugestões dos permissionários, órgão de trânsito estadual pretende desburocratizar processos e dar mais agilidade nos procedimentos

A atual gestão do Detran Goiás, que assumiu em janeiro de 2016, segue com implantação de estratégias para melhorar o atendimento. Foi implantada dentro do órgão uma comissão de técnicos que estudam estratégias para viabilizar a simplificação de procedimentos de habilitação e veículos.

A meta é desburocratizar e tornar os serviços mais ágeis, propiciando economia de tempo e elevação da qualidade do atendimento ao público. Para isso, está sendo elaborado um plano de ação com base nas sugestões dos permissionários. A iniciativa integra um pacote estratégico de medidas de democratização que vem sendo implantado pela autarquia

Nas últimas semanas, foram realizadas uma série de rodadas de reuniões com os principais parceiros do Detran-GO para coletar informações e sugestões sobre modernização nos processos.

Segundo informações da presidência do Detran, o plano de ação deve ser concluído ainda neste mês de setembro, mas algumas das sugestões apresentadas já foram acatadas, como a entrega da CNH para candidatos através dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) e a redução do tempo de entrega das habilitações e da devolução dos processos de candidatos reprovados.

Mais de quatro mil permissionários, entre CFCs, despachantes, empresas de placas, médicos e psicólogos, estão envolvidos na prestação de serviços do Detran. Todas as categorias estão participando da construção do plano de ação. “Queremos quebrar paradigmas e atender de forma rápida e eficiente o cidadão que exige um serviço de qualidade e em menor tempo. Estamos mudando o conceito de trabalho dentro do Detran-GO e os resultados positivos estão aparecendo”, diz o presidente Manoel Xavier Ferreira Filho.

No mês de agosto, a gestão de Manoel Xavier foi parabenizada pelo próprio governador Marconi Perillo, que agradeceu ao presidente e aos servidores pela dedicação, atenção dispensada aos usuários do serviço do Detran e pela qualidade do serviço prestado. “É importantíssimo o bom atendimento àquele que é, via de regra, o nosso patrão: o povo goiano. O Detran, além de cumprir com suas obrigações internas, também tem sido o órgão colaborativo do governo estadual em muitas ações que interessam a população goiana”, disse.

Na ocasião, Marconi reafirmou o pedido de absoluto compromisso dos servidores com os princípios da transparência e ética no cotidiano do órgão para que o cidadão possa ter percepção de atendimento correto e honesto. “A aproximação dos servidores com o cidadão melhora a imagem do órgão e é fundamental para mais educação no trânsito”, observou.