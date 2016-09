Detran-GO e Agetop promovem blitze nas GOs

Educadores do departamento de trânsito e equipes da agência goiana de transportes irão conscientizar os condutores para necessidade de respeito às leis de trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) realizarão blitze educativas nas rodovias estaduais que dão acesso a Goiânia na próxima quarta-feira (20/9) a partir das 8h.

A ação tem como objetivo sensibilizar os condutores para a necessidade de respeito às leis de trânsito em respeito e atenção à vida e não simplesmente pelo medo de ser multado. Ela integra a programação da Semana Nacional de Trânsito que, neste ano, tem o tema “Eu sou + um por um trânsito + seguro”.

Durante toda a manhã, educadores de trânsito do Detran e equipes da Agetop estarão nos postos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) para orientar os condutores e distribuir material educativo com dicas de comportamentos seguros no trânsito para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.