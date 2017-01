Detentos fogem de presídio no interior de Goiás

Informações preliminares dão conta de que seriam pelo menos dez, mas Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSP-GO) ainda apura caso

Alguns presos fugiram, nesta sexta-feira (6/1), de um presídio em Alexânia, no entorno de Brasília. O Jornal Opção entrou em contato com a administração da unidade, mas o titular não quis comentar o caso. A redação também procurou a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSP-GO), que confirmou a fuga, mas ainda apura mais detalhes. As informações preliminares dão conta de que seriam pelo menos dez.

Este já é o quarto episódio envolvendo presídios brasileiros apenas nesta semana. No domingo (1º), 56 detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus (AM), foram mortos em uma guerra entre facções rivais que também resultou na fuga de outros 112 prisioneiros. Também no Amazonas, 72 detentos fugiram do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).

Nesta sexta-feira (6), outra briga de facções, desta vez em Boa Vista (RR), resultou em pelo menos 33 mortes na penitenciária Monte Cristo.