Detento tenta fugir escondido dentro de tambor de lixo em cadeia no Ceará

Outros detentos identificaram a tentativa de fuga e preso ficará em isolamento. Caso aconteceu no município de Sobral

Os agentes prisionais da Cadeia Pública de Sobral, no Ceará, conseguiram interceptar uma tentativa de fuga inusitada de um dos internos na manhã deste sábado (8/4). O detento José Manaueto de Souza Araújo se escondeu dentro de uma lixeira que ficava no pátio da cadeia e esperava o lixo ser levado para fora e, assim, efetivar a fuga.

Ele, porém, foi pego pelos próprios colegas de cárcere que trabalhavam recolhendo o lixo e agentes que supervisionavam o trabalho.

Em nota, o governo do estado do Ceará, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania, informou que o preso passou por avaliação médica e, pela tentativa de fuga, foi punido com isolamento. Confira a nota: