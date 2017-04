Detento foge do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia; tiroteio deixou um morto

Seis detentos participaram da ação que terminou com quatro contidos

O preso Célio Antônio dos Santos conseguiu fugir da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto de Aparecida de Goiânia nesta quinta-feira (27/4) e outro detento morreu no confronto com os agentes. De acordo com a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), ao todo seis detentos participaram da ação e quatro foram capturados.

De acordo com informações preliminares, os agentes de plantão tentaram, inicialmente, conter a fuga com armas não letais. Os fugitivos não cederam, o que levou um dos agentes a atirar na parte baixa do corpo do detento que morreu.

As buscas prosseguem para recapturar o fugitivo.