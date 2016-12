Descubra quantas viagens e quanto dinheiro você já gastou com Uber até hoje

Ferramenta calcula o valor total gasto em corridas com o aplicativo e organiza dados em espécie de ranking

Se você é um usuário frequente da Uber, talvez já tenha se questionado quantas corridas fez e o quanto gastou com o aplicativo. Um recurso simples pode te ajudar com a questão. O co-fundador da MotionLead — uma startup de publicidade móvel — Alexei Chemenda criou uma ferramenta (UberStats) que mostra os dois dados: viagens feitas e quanto dinheiro foi usado com o serviço.

Para usar a ferramenta é necessário acessar sua conta da Uber por um computador. Acesse a conta pelo site da empresa. Em seguida, abra outra aba do navegador e acesse o site da UberStats e desça a barra de rolagem até encontrar o link “UberStats” (veja figura abaixo). O link deve ser arrastado e adicionado à barra de favoritos do navegador.

Assim que o link estiver na barra de favoritos, volte para a aba da sua conta na Uber — que deverá estar aberta em “Minhas Viagens” — e clique em “UberStats”. Ao fazer isso, uma notificação aparece na tela. Pressione “ok” e espere cerca de 30 a 40 segundos para que o recurso calcule suas viagens.

Chemenda explica, no site, que os únicos dados que o site acessa e armazena são o ID de usuário anônimo, o número de viagens e o valor gasto. Há a opção de participar de uma espécie de ranking, na qual é mostrada uma lista com quem mais gastou dinheiro com o aplicativo.

Se quiser saber qual sua posição no ranking, é só copiar o ID de usuário que aparece na parte inferior da página de estatísticas, clicar em “Go to the leaderboard” e colar o ID.