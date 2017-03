Desafiado por internautas, deputado goiano manda grafitar sua própria casa

Defensor da arte urbana, Thiago Peixoto, do PSD, convidou um grafiteiro da capital para realizar o trabalho em sua residência após críticas nas redes sociais

O deputado federal por Goiás Thiago Peixoto, do PSD, resolveu comprar a “sugestão” de um internauta e grafitar a própria casa. O goiano publicou em suas redes sociais nesta quinta-feira (2/3) um vídeo do grafiteiro Homero Maurício deixando a marca registrada do trabalho dele em uma das paredes de sua residência.

“Outro dia me perguntaram: “Já que gosta tanto de grafite porque você não deixa grafitar a sua casa? ” Gostei da ideia, hoje o @mauriciohomero passou aqui em casa e deixou a sua marca”, escreveu o deputado na legenda da publicação.

Essa não é a primeira vez que Thiago Peixoto usa as redes sociais para defender a arte urbana, alvo de recente debate devido à política do prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), de apagar grafites da cidade e pintar de cinza.

Em publicação recente no Facebook, o pessedista publicou uma foto em que posava ao lado de um mural do grupo Bicicleta Sem Freio em um estabelecimento da capital. Nos comentários, um usuário propôs em tom jocoso ao deputado: “Vamos grafitar sua casa?”. Thiago respondeu: “Vamos”.