Deputados estaduais querem instituir Dia do Pastor em Goiás

Caso projeto de lei seja aprovado, data será comemorada no segundo domingo de julho

Tramita na Assembleia Legislativa de Goiás um projeto de lei que institui no Estado o Dia do Pastor, a ser comemorado, anualmente, todo segundo domingo do mês de julho.

A proposta, protocolada com o número 1043/17, é de autoria dos deputados Jeferson Rodrigues (PRB), Simeyzon Silveira (PSC) e Daniel Messac (PSDB).

Se aprovada, a data instituída pelo texto do projeto passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado de Goiás.

“A proposta é meritória, e tem por finalidade prestar uma justa homenagem ao Pastor Evangélico. É válido ressaltar que não se trata de um profissional evangelista, mas sim de um oficio de um sacerdócio, ao cuidar do seu rebanho e das suas necessidades espirituais”, justifica os parlamentares na proposta.