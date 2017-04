Deputados discutem criação de nova universidade federal no Tocantins

Serão duas novas unidades: o campus de Araguaína, com quinze cursos de graduação, e o campus de Tocantinópolis, onde serão ofertados outros três cursos

A Comissão de Educação estará no Estado do Tocantins na próxima sexta-feira (28/4) para discutir o Projeto de Lei 5274/16, que cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins, por meio do desmembramento de campus da Universidade Federal do Tocantins.

Inicialmente, a nova universidade terá duas unidades: o campus de Araguaína, com quinze cursos de graduação, e o campus de Tocantinópolis, onde serão ofertados três cursos de graduação.

Relatora da proposta na comissão, a deputada Josi Nunes (PMDB-TO) explica que pediu a realização do evento para ouvir os alunos e a comunidade em geral sobre a real necessidade da criação da universidade.

O projeto já foi aprovado pela Comissão de Trabalho e agora está em análise na Comissão de Educação. O evento será realizado na Universidade Federal de Tocantins, no campus de Tocantinópolis, a partir das 18 horas. (Da Câmara Federal)