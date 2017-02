Deputados afirmam que atitude do governador deve ser copiada no restante do país

Parlamentares goianos destacam que audiências com prefeitos de todos os partidos e municípios goianos representam inovação para a política brasileira

A decisão inédita do governador Marconi Perillo de receber em audiências administrativas todos os novos prefeitos dos municípios goianos foi elogiada por deputados estaduais e destacada como referência para o restante do País. Segundo eles, a postura republicana e municipalista do governador deveria ser copiada por todos os governadores dos estados brasileiros.

Na avaliação do deputado estadual Lincoln Tejota (PSD), o governador de Goiás inova em mais um modelo de gestão ao finalizar as audiências com os novos prefeitos. “Além de tudo o que o governador vem inovando no Estado de Goiás, ele tem se demonstrado um estadista, um administrador que não olha para partidos ou regiões, mas para todo o Estado. Isso é algo que tem que ser copiado por outros gestores. Mais uma vez, o governador Marconi tem se demonstrado à frente de seu tempo”, declarou.

Tejota ressaltou que Marconi não apenas recebeu os prefeitos, mas realizou despachos administrativos durante as reuniões. “O governador não apenas recebeu, mas atendeu os pedidos de todos os prefeitos que se dispuseram a vir aqui. Todos saíram com benefícios, com demandas atendidas. Mesmo em momento de crise, tudo o que o governador tem condição de investir, ele tem investido nas cidades”, avaliou.

O deputado Jean Carlo (PHS) também faz coro à afirmação do colega parlamentar. “Nós agradecemos o carinho que o governador Marconi demonstrou com todos os municípios, de pequeno, médio ou grande porte, do nosso Estado. Todo o país enfrenta uma grande dificuldade, especialmente os municípios. E o governador mais uma vez vem estender a mão aos nossos prefeitos, demonstrando o seu caráter municipalista e, principalmente, o seu compromisso com o povo de Goiás”, disse.

Para o deputado Talles Barreto (PSDB), a atitude republicana do governador denota um prelúdio de que os próximos dois anos de gestão de Marconi serão ainda melhores para os municípios. “O governador é extremamente republicano e busca sempre atender todos os municípios goianos. Ele trabalha para o Estado inteiro e eu não tenho dúvida da sua dedicação e esforço. Passamos por muitas dificuldades, mas acredito que em 2017 e 2018 os benefícios vão vir. Por isso, nós estamos acompanhando os prefeitos, porque acreditamos que com parcerias podemos levar benefícios para quem precisa”, atestou.