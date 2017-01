Deputado tucano diz que governo trabalha para Rodrigo Maia, que deve ser reeleito

Apesar de ver com bons olhos candidatura do colega goiano Jovair Arantes, Fábio Sousa reconhece que, sem união do Centrão, há poucas chances de vitória

O deputado federal Fábio Sousa (PSDB-GO) afirmou ao Jornal Opção que, apesar de marcada para o dia 1º de fevereiro, a eleição pela presidência da Câmara está praticamente decidida. Isso porque o atual mandatário-tampão, Rodrigo Maia (DEM-RJ), conta com uma boa maioria e é o favorito na disputa.

“Ele conta com o apoio do governo e do presidente Michel Temer, que não é declarado mas é evidente, com as maiores bancadas, do PMDB e do PSDB. Até o PCdoB o apoia para se ter uma ideia”, contabiliza.

Candidato declarado, o também goiano Jovair Arantes (PTB) é, segundo Fábio Sousa, o segundo mais forte na disputa. “O problema é se Rosso [Rogério Rosso, do PSD do DF] mantiver sua candidatura. Aí a divisão complica a vida do Centrão… E quem agradece é o Rodrigo [Maia]”, opinou.

Em entrevista a este repórter na última terça-feira (3/1), Henrique Arantes (deputado estadual e filho de Jovair) revelou que o pai havia rompido com o grupo e que tentaria uma “candidatura independente”. Inclusive, teria 170 deputados que o poderiam apoiar.

Fábio Sousa não será um deles. Não porque não quer, pelo contrário, avalia que ter um presidente da Câmara (e também vice-presidente da República) aumentaria “e muito o prestígio e importância de Goiás” no cenário nacional. Contudo, o PSDB deve fechar questão em torno do atual presidente.

Outro ponto debatido pelo tucano goiano é justamente a legalidade da candidatura de Maia, que precisa do aval do Supremo Tribunal Federal (STF) para seguir em frente. O entendimento é de que, mesmo em um mandato-tampão, ele não poderia concorrer à reeleição, mas, após consulta à Comissão de Constituição e Justiça, recebeu parecer favorável a uma segunda eventual postulação.

“O problema do Brasil é esse… Tinha que valer o que está escrito no papel, na lei. Não pode haver tamanha insegurança jurídica, tudo depende de um entendimento. Rodrigo disputa, ganha e depois pode perder na Justiça. O próprio Jovair [Arantes] já avisou que irá questionar. Tínhamos que ter um pouco de paz no país”, criticou.

De fora

Questionado do porquê do PSDB, que tem a terceira maior bancada da Câmara e é um dos principais aliados de Temer, não lançar candidato a presidente, Fábio Sousa explica que essa foi uma decisão do próprio governo.

“PMDB não tem interesse em que o PSDB tenha poder, porque muita gente dentro do partido defende que haja um candidato peemedebista em 2018. Além disso, seria mais difícil emplacar um tucano entre as siglas de esquerda, o DEM eles até aceitam, mas o PSDB é uma questão de honra”, arrematou.