Deputado propõe criação de Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência

Matéria foi apresentada por Francisco Jr e busca acompanhar projetos de lei relativos a este público, fiscalizando em relação a acessibilidade

O deputado estadual Francisco Júnior (PSD) apresentou um projeto de resolução que cria a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A comissão tem o intuito de avaliar as matérias relativas às pessoas com deficiência, acompanhar e colaborar com ações voltadas a este público e fiscalizar questões relativas a acessibilidade e empregabilidade.

“Nós sabemos que as pessoas com deficiência representam 20% da população brasileira e ainda assim, muitos projetos de lei não são avaliados sob a ótica de quem precisa de cuidados especiais”, justificou o parlamentar.

O projeto modifica o Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Goiás e tem o objetivo também de promover discussões mais aprofundadas sobre os temas referentes às pessoas com deficiência ouvindo os principais interessados.

“Criar uma comissão como esta vai dinamizar, acelerar e especializar o nosso trabalho. Os direitos das pessoas com deficiência precisam ser protegidos, defendidos e ampliados”, defendeu Francisco Júnior.