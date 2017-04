Deputado goiano convida Doria para debate sobre grafite

Presidente da Comissão de Cultura da Câmara, Thiago Peixoto (PSD) quer que prefeito de São Paulo participe de audiência pública sobre arte de rua

O presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, deputado federal Thiago Peixoto (PSD-GO), fez um convite ao prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), para que ele vá a uma audiência pública para discutir grafite e arte de rua.

“Ele promoveu uma ação na capital paulista contra pichações, que acabou chegando ao grafite e arte de rua, o que gerando polêmica. Queremos saber sobre essa experiência e trazer mais luz sobre o tema”, disse o parlamentar.

O convite formal de foi tema de nota na Coluna do Estadão, do jornal “O Estado de São Paulo”. A tendência é que a audiência pública seja realizada no próximo mês. O prefeito ainda não confirmou participação.

“Admiro o grafite como arte urbana, como arte de rua. É claro que é preciso separar o que é pichação, grafitagem não autorizada de espaços públicos ou particulares e grafite como arte”, acrescentou o goiano.

Presidente da Comissão de Cultura desde março, Peixoto destacou que pretende discutir com profundidade a arte de rua. “É um tema interessante e precisamos nos despir de preconceitos. A ação de Doria em São Paulo, por exemplo, foi aplaudida por muitos e criticada por outros tantos. Creio que um movimento indiscriminado de combate pode levar à perda de grafites e murais que já estão incorporados à realidade das cidades e ajuda a embelezar as ruas, como foi na 23 de Maio, em São Paulo. De qualquer forma, reafirmo, grafite não é pichação”, reitera.

Programação

Para a audiência pública, além de Doria, foram convidados representantes da arte de rua de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia, além de especialistas.

“Queremos fazer um debate aberto entre os diferentes lados para entender o que pode ser feito sem gerar desgastes”, explicou.

O parlamentar se diz admirador do grafite e não é apenas força de expressão. Em março, ele convidou o artista Homero para grafitar o conhecido Coração da Rua em uma das paredes do apartamento do deputado em Goiânia.