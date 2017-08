Deputado do PT aposta em “onda vermelha” para 2018

Luis Cesar Bueno sinaliza acreditar em retorno triunfal da legenda já para ano que vem e defende: “Quem foi às ruas está com vergonha”

Fragilizado por inúmeros escândalos de corrupção e pelo impeachment de Dilma Rousseff, o Partido dos Trabalhadores sentiu o desgaste político nas urnas no ano de 2016. Quase um ano depois, entretanto, quadros da sigla tem apostado na baixa popularidade histórica do presidente Michel Temer (PMDB) para um retorno triunfal.

É esta ao menos a avaliação do deputado estadual petista Luis Cesar Bueno. Em entrevista ao Jornal Opção, ele diz acreditar em um cenário mais favorável em 2018, sobretudo por conta da candidatura do ex-presidente Lula. “Uma onda vermelha está vindo por aí”, prevê.

No cenário goiano, o parlamentar afirma que a intenção é ampliar de forma significativa a bancada estadual e federal — a exemplo do que ocorreu no ano de 2002, quando Lula foi eleito para o seu primeiro mandato.

“A população está com vergonha de ter saído às ruas pedindo um governo sem corrupção. Vamos nessa onda aumentar nossa representação”, afirmou.

Sobre os planos eleitorais para o próximo ano, o deputado afirma que a tendência é que tente a reeleição no Legislativo estadual, mas sem descartar disputa a uma vaga na Câmara Federal.

“Dependendo do modelo que será adotado a partir da reforma eleitoral, nós podemos subir para federal. Mas é necessário que esse modelo seja definido”, finaliza.