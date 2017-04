Deputado diz que PEC do Teto dos Gastos estadual deve ser votada na próxima semana

Júlio da Retífica (PSDB) afirmou que projeto terá mudanças, mas não será retirada de pauta e terá tramitação acelerada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

O deputado Júlio da Retífica (PSDB) afirmou que o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) do Teto dos Gastos estadual deve ser votado no plenário na próxima semana. A previsão é de que o relatório de Gustavo Sebba (PSDB) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) seja apresentado ainda nesta terça-feira (11/4).

Na última segunda-feira (10), Júlio participou de reunião com a base aliada do governador Marconi Perillo (PSDB) no Palácio Pedro Ludovico para tratar de algumas mudanças no projeto original. Como a matéria é polêmica, os deputados estariam com medo dos resultados eleitorais negativos caso aprovem a proposta do jeito que ela foi enviada.

Entretanto, deputados da base descartam a retirada de pauta e defendem sua importância para as finanças do estado. Para eles, a PEC vai garantir que Goiás mantenha suas finanças organizadas e consiga arcar com a folha de pagamento. Em entrevista à assessoria da Assembleia, Júlio afirmou que o processo deve ser acelerado na CCJ.