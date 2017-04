Deputada goiana defende idade mínima de aposentadoria igual para homens e mulheres

Integrante da comissão especial da reforma da Previdência, Magda Mofatto (PR) é uma das seis parlamentares de Goiás que declararam voto favorável à aprovação da matéria

A deputada federal Magda Mofatto (PR-GO), integrante da comissão especial da reforma da Previdência, defendeu nesta quarta-feira (26/4) idade mínima de aposentadoria igual para homens e mulheres, usando como argumento o aumento da expectativa de vida do brasileiro e questionando a jornada dupla de trabalho das mulheres.

O relatório apresentado pelo deputado Arthur Maia (PPS-BA) na última terça-feira (25) traz mudanças na idade mínima, sendo 65 para homens e 62 para mulheres, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos (que dá direito a 70% do benefício).

Em reunião para debater o teor do relatório, a deputada ressaltou o aumento da sobrevida da população. Ela afirmou que há alguns anos era quase um atestado de óbito ter um diagnóstico de câncer. “Hoje já se fala com naturalidade porque há tratamento”.

Sobre as regras que reduzem a pensão e obrigam o segurado a optar entre a aposentadoria ou a pensão, a deputada afirmou que são justas porque a mulher, por exemplo, não tem mais dupla jornada quando se aposenta. “A dupla jornada ela teve quando tinha crianças pequenas”. Para a deputada, quem está reclamando da reforma são os privilegiados que têm condições de se organizar e fazer uma mobilização contrária.

A deputada é um das seis parlamentares de Goiás que já declarou voto favorável à aprovação proposta.

O relator da reforma da Previdência disse em entrevista à imprensa, que deve voltar a conversar com as bancadas dos partidos da base do governo para esclarecer pontos do seu relatório, mas deixou claro que não pretende fazer mudanças no relatório.

A fase de discussão começou na última terça-feira (25) e deve durar até quinta-feira (27). Depois, a proposta do relator será votada no colegiado, mas a data ainda não foi marcada. Para ser aprovada, a proposta precisa ter a maioria dos votos dos deputados presentes no dia da votação.