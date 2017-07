Demóstenes Torres antecipa filiação ao PTB para 2ª-feira, em Goiânia

Evento estava marcado inicialmente para o dia 14 de agosto no município de Anápolis

Marcada municipalmente para o próximo dia 14 de agosto em Anápolis, a filiação do ex-senador Demóstenes Torres ao PTB foi atencipada para a próxima segunda-feira (17/7), às 9 horas, no escritório político do deputado federal e líder do partido em Goiás, Jovair Arantes, em Goiânia.

O ato político também celebrará a retomada de Demóstenes Torres à sua trajetória política, com projeção no cenário estadual e federal. Conforme adiantou o Jornal Opção, o político deve ir, muito em breve, ao Senado para pedir revisão da decisão que cassou seu mandato. O objetivo é voltar a ser elegível e poder concorrer já em 2018, a um cargo ainda não definido.

O evento tem presenças confirmadas dos prefeitos Fred Vidigal (Rialma), Rogério Troncoso (Morrinhos), José Antônio (Itumbiara), Cirinha Fernandes (Montividiu do Norte), Cirlei Araújo (Vila Propício), Nárcia Kelly (Bela Vista), Daniel (Bom Jesus), Adna Ferreira (Guaraíta), Eurípedes (Palminópolis), Sueli (Americano do Brasil), Fernanda (Baliza), Roberto Naves (Anápolis), eleitos pelo PTB goiano, além de membros da Executiva estadual, lideranças do partido e parceiros.