Demóstenes confirma filiação ao PTB e quer retomar mandato no Senado

Ex-senador garantiu que, se a Casa decidir devolver seu cargo, ele irá sim assumir. Caso isso ocorra, Wilder Morais perde a vaga

Conforme antecipado pelo Jornal Opção, ex-senador Demóstenes Torres vai se filiar, no próximo dia 14, ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Segundo ele, o deputado federal Jovair Arantes (PTB), principal liderança do partido em Goiás, lhe deu boas condições e espaço para a retomada de sua carreira política.

“O PSDB já está cheio de caciques, o PP já tem uma pessoa de grande projeção. O Jovair me deu um espaço muito grande e eu confio muito nele”, pontuou Demóstenes. A filiação será em Anápolis que, lembra, é uma cidade muito importante para o partido, já que é comandada por um filiado, Roberto Naves. Segundo ele, Jovair quer prestigiar a militância local.

Antes da cerimônia, no entanto, Demóstenes irá ao Senado para pedir a revisão da decisão que cassou seu mandato. O objetivo é voltar a ser elegível e poder concorrer já em 2018, a um cargo ainda não definido. “Se meu pedido for aceito, volto a ser elegível. Caso não aconteça, eu vou ao Supremo reclamar contra decisão do Senado que desrespeita o STF”, garantiu. O processo deve ser registrado por ele, no mais tardar, até a próxima segunda-feira (10).

Como o pedido de Demóstenes será para que a sua cassação seja revista, ele poderá, caso o Senado decida, retomar seu mandato. Entretanto, a Casa pode optar, por exemplo, por devolver a elegibilidade, mas manter o suplente Wilder Morais (PP) no cargo. Demóstenes adiantou, no entanto, que se houver possibilidade de reassumir, o fará.

Para 2018, os planos ainda não estão definidos. Segundo ele, qual será seu projeto vai depender de vários fatores, entre eles a opinião pública. “Vamos ver qual é a compreensão do povo sobre o caso, porque eu fiquei cinco anos calado e agora não é mais desculpa, é realidade. Tirou toda a carga vampiresca que tinha em cima de mim e estou livre para me explicar.”

Outro fator importante, ressalta, é o projeto do PTB para as próximas eleições. “Estou no partido para somar, o projeto que o PTB colocar para mim, eu vou seguir”, finalizou.