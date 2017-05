Demi Lovato será anunciada como atração do Villa Mix Goiânia, diz colunista

Com vídeo, Hugo Gloss garante que a cantora performará no festival, marcado para o dia 1º de julho

O festival de música sertaneja Villa Mix pode anunciar a cantora Demi Lovato como atração internacional da edição 2017 do evento em Goiânia. É o que diz o blogueiro e colunista Hugo Gloss, um dos mais prestigiados do país.

Em vídeo não oficial postado em sua página do Facebook, ele afirma que a intérprete de “Heart Attack” virá ao Brasil para uma única apresentação, no sábado (1º/7), primeiro dia do evento.

No entanto, a assessoria de imprensa do Villa Mix informou ao Jornal Opção que desconhece a informação e que o anúncio oficial de todas as atrações ocorrerá nesta quarta-feira (10/5).

Veja abaixo: