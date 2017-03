Delegado Waldir declara apoio à pré-candidatura de Bolsonaro para presidente

Pelo Facebook, deputado contou que foi um dos quatro a votar em Jair nas eleições da Presidência da Câmara. “É minha aposta para tirar o país dessa lama de corrupção”

O deputado federal Delegado Waldir (PR) anunciou, nesta quarta-feira (16/3), que apoia a pré-candidatura de Jair Bolsonaro (PSC-RJ) à Presidência da República. Em vídeo gravado com o colega de Câmara, ele afirma que foi um dos quatro parlamentares que votaram em Bolsonaro para presidente da Casa e pretende fazê-lo novamente em 2018.

“É ficha limpa, não é da bancada da ‘mala’, é da bancada da Bala”, declarou Waldir. Além do vídeo, o deputado federal também escreveu um texto em que elogia Bolsonaro: “É uma pessoa cativante, sincero, patriótico, não gosta de bandido, sem rabo preso, defensor da família e das pessoas de bem, não fica em cima do muro… É um dos poucos pré-candidatos à Presidência que escapa ileso da Lava Jato”, pontuou.

Bolsonaro, por sua vez, agradeceu o delegado pelo voto e disse que a candidatura à Presidência da Câmara foi o primeiro passo rumo a 2018. Adiantando que estará em Goiás no final do mês, acompanhado por Waldir, na cidade de Goianésia, Bolsonaro pediu o voto do estado.

“Tínhamos pouca chance, sabia disso, mas o que vale é o voto do amigo nesse momento. Afinal de contas, nós demos nosso recado na tribuna aqui e estamos pavimentando a nossa chegada à rampa do Planalto, nós e o povo de Goiás”, declarou ele.

Endossando o pedido de voto de Bolsonaro, Waldir reforçou seu apoio. “Não sou perfeito, posso errar, mas essa é minha aposta para comendar o país em 2018 e tirar nosso país dessa lama de corrupção e de abandono do seu tripé: Educação, saúde e segurança”, finalizou.

Veja o vídeo: