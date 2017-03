De surpresa, Aécio Neves vem a Goiás parabenizar Marconi

Governador de Goiás completa 54 anos de idade nesta terça-feira, 7 de março

De surpresa, o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, desembarcou em Aparecida de Goiânia nesta terça-feira (7/3) para cumprimentar o governador Marconi Perillo (PSDB), no dia em que o goiano completa 54 anos de idade.

No palco, durante a inauguração do 17º Instituto Tecnológico de Goiás (Itego), Aécio definiu Marconi como “um parceiro de muitas caminhadas”, elogiou o trabalho do governador e enalteceu sua figura política no cenário nacional.

“Sou um dirigente partidário que sabe reconhecer em Marconi Perillo o mais trabalhador e inovador governador de todo o País. Um dos principais e mais promissores políticos de todo o País”, discursou.