De olho na retomada da economia, Marconi amplia e melhora serviços da Juceg

Para o governador, saldo positivo na formalização de novas empresas na Juceg, este ano, já sinaliza que a economia está se recuperando

De olho na retomada do crescimento econômico, o governador Marconi Perillo inaugurou nesta sexta-feira (10/3) os novos serviços do Vapt Vupt Empresarial, no espaço da Junta Comercial do Estado (Juceg), Edifício Euro Working, no Setor Oeste. Com o lançamento do registro digital, o Vapt Vupt Empresarial se tornou a partir de agora no mais completo serviço de atendimento a empresários no País, ao reunir, num mesmo local, todos os serviços exigidos para se formalizar uma empresa.

O governador destacou que a ampliação tem como foco principal a oferta de serviços públicos eficientes e a custos mais baixos para a o contribuinte, tudo na perspectiva de fomentar o crescimento autossustentável de Goiás e preparar o Estado para a retomada plena da atividade econômica. “Profissionalismo, modernidade e qualidade dos serviços”, destacou.

Ele enfatizou que, diante da perspectiva de recuperação econômica, o número de empresas abertas em Goiás no primeiro bimestre deste ano foi 22,1% maior que no mesmo período do ano passado, daí a importância de ampliar a rede de serviços oferecidos pela Juceg. Para se ter ideia, apenas em janeiro e fevereiro de 2017, a Junta Comercial goiana registrou 3.073 novas inscrições contra 2.516 em 2016. O número de registros é o maior dos últimos três anos.

O presidente da Juceg, Rafael Lousa, afirmou na solenidade que o novo conceito foi possível com a incorporação de novos condôminos, entre os quais a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Cidades (Secima) e a Vigilância Sanitária. “Todos os serviços regulares para abertura de uma empresa, encerramento ou atualização cadastral, reunidos num único local”, explicou Lousa.

Presente na solenidade, o presidente da Fecomércio, José Evaristo dos Santos, disse que os empresários “penavam” para abrir ou encerrar uma empresa e esta realidade começou a mudar a partir dos governos de Marconi Perillo, que modernizaram a Juceg.

Novo Cenário

Rafael Lousa avaliou que o aumento do número de registros revela um cenário de recuperação econômica em curso, já que a abertura de empresas significa incremento da atividade econômica a médio prazo. Por outro lado, o número indica uma reação do setor produtivo ao desemprego. “Acreditamos que este número vai avançar ainda mais no decorrer do ano com a nova plataforma de dados da Juceg”, sustentou.

A nova plataforma digital da Juceg, lançada hoje pelo governador, permite a integração entre o Sistema de Registro da Junta (responsável pelos atos de abertura, alteração e baixa de empresas) e o Sistema dos órgãos tributários e de licenciamento dos municípios (certidões e alvarás, emitidos pelas Secretarias de Finanças, de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária e Planejamento Urbano). “Isso significa celeridade no processo de abertura e baixa de empresas”, explicou Rafael.

A unidade passa a concentrar todos os serviços de abertura de uma empresa. Antes da readequação, o Vapt Vupt Empresarial realizava os procedimentos de abertura até a fase da análise documental. Agora, os serviços de chancela, cadastro e via única deixam de ser oferecidos apenas na sede da Juceg, no Setor Universitário, e passam a ser realizados na unidade de atendimento ao empresário. “O propósito é garantir a celeridade processual”, destacou o presidente da Junta.

Ampla reforma

O Vapt Vupt Empresarial foi fechado no fim de janeiro para reforma e readequação da estrutura. Foram trocadas 1,2 mil lâmpadas pelo modelo LED, que vão gerar maior economia de energia; reconstruída a parte hidrossanitária, com a instalação de novas tubulações e banheiros; reestruturação da rede elétrica; pintura; ampliação da sala de reunião para receber a área de cadastro e do posto de atendimento. Não houve custo para o poder público. A reforma foi custeada pelo proprietário do imóvel.

A partir de agora, a unidade terá uma sala de suporte e apoio ao atendimento dos contadores, com computadores, para atender a necessidade de eventuais alterações de registros empresariais.