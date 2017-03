De 17 deputados goianos, 13 votaram a favor da terceirização

João Campos foi o único ausente. A emenda principal, que manteve no texto-base a possibilidade de terceirizar a atividade-fim, foi aprovada por 230 votos a 203

A Câmara dos Deputados concluiu na noite da última quarta-feira (22/4), a votação do projeto de lei que regulamenta a contratação de serviço terceirizado no Brasil. O texto principal foi aprovado no último dia 8 e o projeto agora segue para o Senado.

A emenda principal, que manteve no texto-base a possibilidade de terceirizar a atividade-fim, foi aprovada por 230 votos a 203. Isso significa a terceirização de todos os setores de uma empresa passa a ser permitido. Na emenda também é prevista a diminuição de 24 meses para 12 meses o período que o ex-empregado deve ficar fora de uma empresa antes de poder prestar serviço para a mesma por uma contratada.

O texto muda também o ponto sobre a sindicalização dos terceirizados. Assim, fica mantido o trecho aprovado no dia 8 de abril que prevê a filiação dos terceirizados ao mesmo sindicato da contratante apenas se ambas as empresas pertençam à mesma categoria econômica. No entanto, a emenda retira a necessidade de se observar os respectivos acordos e convenções coletivas de trabalho.

Em Goiás, dos 17 deputados federais, 13 votaram a favor dos destaques. João Campos (PSDB) foi o único parlamentar ausente. Anteriormente, na votação do projeto, os 17 parlamentares votaram a favor. Veja os nomes:

Sim:

Alexandre Baldy (PSDB)

Célio Silveira (PSDB)

Daniel Vilela (PMDB)

Fábio Sousa (PSDB)

Giuseppe Vecci (PSDB)

Heuler Cruvinel (PSD)

Jovair Arantes (PTB)

Lucas Vergilio (Solidariedade)

Magda Mofatto (PR)

Marcos Abrão (PPS)

Pedro Chaves (PMDB)

Roberto Balestra (PP)

Sandes Júnior (PP)

Não: