Datafolha: Bolsonaro cresce e chega ao 2º lugar na disputa à presidência

Pesquisa divulgada neste domingo pela “Folha de S. Paulo” mostra crescimento do parlamentar de extrema direita

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (30/4) pelo jornal “Folha de S. Paulo” mostra crescimento do pré-candidato do PSC à presidência da República, Jair Bolsonaro. Conforme o levantamento, o deputado federal aparece em segundo lugar, empatado tecnicamente com a ex-senadora Marina Silva.

Para a “Folha”, o novo cenário é reflexo direto da divulgação de detalhes da delação da Odebretch, que acabou por atingir em cheio os presidenciáveis do PSDB. Na simulação de primeiro turno, com o cenário “cheio” (com todos os possíveis candidatos), o senador Aécio Neves (PSDB) aparece com 5% da preferência e o governador Geraldo Alckimin, com apenas 3%.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, mesmo “chamuscado” pela Lava Jato, não só segue na liderança em praticamente todos os cenários como também amplia sua vantagem sobre os demais candidatos,, com cerca de 30% das intenções de voto.

Já Bolsonaro subiu de 9%, no primeiro levantamento feito pelo instituto, para 14%. Ele também é o segundo mais lembrado de forma espontânea, com 7%. Quanto à rejeição, o parlamentar aparece apenas na quinta colocação, com 23%.

O Datafolha realizou 2.781 entrevistas, em 172 municípios, na quarta (26) e quinta-feira (27). A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.