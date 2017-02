Daniela Mercury e Malu Verçosa se casam em cima de trio elétrico em Salvador

Cantora de Axé e jornalista, oficialmente casadas desde 2013, renovaram os votos em cerimônia simbólica em pleno circuito Barra-Ondina

Daniela Mercury surpreendeu os fãs que acompanhavam a apresentação da cantora na noite da última sexta-feira (24/2), no tradicional circuito do Dodô (Barra-Ondina), no carnaval de Salvador, ao se casar com a jornalista Malu Verçosa em cima do trio elétrico.

Conforme a artista, foi um casamento simbólico com a intenção de reforçar o empoderamento gay, uma vez que Daniela e Malu já são casadas desde 2013. As duas usaram os mesmos vestidos da cerimônia oficial.

Convidado da cantora no trio, MC Beijinho, dono do hit “Me Libera, nêga”, foi padrinho do casamento. Durante a celebração, Daniela cantou “Meu plano” e “Paula e Bebeto” e levou o público ao delírio. “Aceita casar comigo?”, perguntou a cantora a Malu, que foi rápida em responder: “Sim! Mil vezes”.

Muita gente se emocionou quando a cantora, de cima do trio, disse que aquela cerimônia era “o casamento de verdade”.

Em seu perfil no Instagram, Daniela registrou o momento e escreveu “Meu amor de carnaval, de verão, de inverno, da vida! A gente vai se casar mil vezes!!!! Amei muitoooo casar em cima do trio!!!!