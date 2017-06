Daniel Vilela diz que pesquisa superou expectativas e que PMDB crescerá

Deputado federal aparece empatado na segunda colocação na disputa pelo governo de Goiás em 2018

O deputado federal e pré-candidato ao governo de Goiás Daniel Vilela (PMDB) se disse “entusiasmadíssimo” com o resultado da primeira pesquisa sobre a disputa do ano que vem, realizada pelo Paraná Pesquisas e divulgada com exclusividade pela Record TV Goiás e o Jornal Opção.

“Para quem nunca disputou eleição majoritária no estado, estou muito bem. Aliás, se meu nome aparecesse com 5% das intenções eu estaria muito feliz. Superou as expectativas”, explicou à reportagem.

De acordo com o instituto, o jovem peemedebista, que é presidente do diretório goiano do partido, teria 10,3% das intenções de voto, atrás do senador Ronaldo Caiado (DEM), que lidera com 44%, e empatado com o vice-governador do estado, José Eliton (PSDB).

“O PMDB vai crescer muito durante a campanha. Temos um candidato novo, jovem, que está empatado com o candidato do governo. Sabemos que o ano que vem será decisivo e quem conseguir agregar mais sairá na frente”, argumentou.

Questionado se a ampla vantagem do candidato do DEM, principal aliado do PMDB em Goiás, não enfraqueceria sua pré-candidatura, Daniel Vilela assegurou que não influencia em nada: “Fiquei otimista e este é o sentimento do partido, continuaremos com nosso trabalho propositivo, levando benefícios aos municípios e conversando com todos os partidos.”

Recuperado da cirurgia que foi submetido há duas semanas, o deputado federal se prepara para giro no interior, onde pretende fortalecer as bases do PMDB e garantir unidade no partido. “Será uma agenda positiva, levarei recursos que consegui junto ao governo federal, enfim seguimos trabalhando”, arrematou.