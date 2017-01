Da base de Roberto, Amilton Filho é o novo presidente da Câmara de Anápolis

Nome do Solidariedade foi eleito por unanimidade durante sessão no domingo (1º)

Recém-empossados, os vereadores do município de Anápolis elegeram, em sessão no último domingo (1º/1),o parlamentar em segundo mandato Amilton Filho, do Solidariedade, presidente da Câmara Municipal. Ele foi eleito por unanimidade.

Durante pronunciamento, ele lembrou que a população votou pela renovação nas últimas eleições e sua chapa reflete justamente isso. Compõem a nova mesa diretora da Casa a vereadora Thaís Gomes (PSL), na vice-presidência; Leandro Ribeiro (PTB), na primeira secretaria; Geli Sanches (PT), na segunda secretaria; Pastor Elias (PSDB), na terceira e Fernando de Paiva (PTN) na quarta.

O Solidariedade compôs a coligação de Roberto Naves (PTB) no pleito municipal. A eleição é a primeira vitória, mesmo que silenciosa, do novo prefeito, que já passa a contar com ingerência no Legislativo anapolino, que ainda tem o PT como maior bancada.