Cristiano Ronaldo é eleito melhor jogador do mundo pela quarta vez

Atacante do Real Madrid conquistou prêmio por campanha em 2016, quando venceu a Eurocopa, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes

O jogador Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, foi eleito pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) o melhor jogador do mundo em 2016. Ele conquistou 34,54% dos votos, vencendo Lionel Messi, do Barcelona e Griezmann, do Atlético de Madrid.

Esta é a quarta vez que ele recebe o prêmio em sua carreira — Já foi vitorioso em 2014, 2013 e 2008. Dos quatro prêmios, só o primeiro não foi conquistado pelo Real. Em 2008, ele ainda jogava no Manchester United.

Agora, ele se torna o segundo maior ganhador da competição, atrás apenas de Messi, que já venceu por cinco vezes. Em seguida aparecem, empatados, o francês Zinedine Zidane (duas vezes pelo Juventus e uma pelo Real) e Ronaldo Fenômeno (que ganhou jogando pelo PSV, pelo Barcelona e pelo Internazionale).

No último ano, Cristiano Ronaldo se sagrou campeão da Eurocopa, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Ele também oi artilheiro da Liga dos Campeões, em que marcou 16 vezes, e vice-artilheiro do Campeonato Espanhol, marcando 35 gols.

Cristiano também foi eleito, em dezembro de 2016, “Bola de Ouro” pela revista France Football. De 2010 até o ano passado, ela havia unificado sua premiação com a Fifa, mas a parceria foi desfeita.