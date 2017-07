Cristiano Ronaldo contratou barriga de aluguel e será pai de gêmeos, diz tabloide

Atleta do Real Madrid já tem um filho, Cristiano Júnior, cuja mãe também é desconhecida. Bebês estariam prestes a nascer

O tabloide britânico The Sun afirmou que o jogador do Real Madrid Cristiano Ronaldo será pai de gêmeos, mas não da atual namorada, a modelo espanhola Georgina Rodriguez. Segundo a publicação, o atleta teria contratado uma mulher americana como barriga de aluguel e ela estaria prestes a dar à luz.

Ainda de acordo com a publicação, uma fonte teria afirmado que Cristiano está ansioso pelas crianças e que teria tomado a decisão de contratar a mulher por avaliar que estaria na hora de seu primogênito, Cristiano Júnior, que tem 6 anos, ter irmãos. Até agora, prossegue o informante, ele só teria contado a novidade a amigos próximos e familiares.

Inclusive, também não se sabe quem é a mãe do primeiro filho de Cristiano. Segundo o próprio jogador, ele fez um acordo com a mulher para que ela nunca se revelasse e ele pudesse criar o garoto sozinho. Provavelmente, a barriga de aluguel foi contratada antes de ele começar a namorar Georgina oficialmente. As primeiras aparições públicas do casal foram em novembro de 2016.