Criança de seis anos morre após ser arrastada por correnteza em rio no interior de Goiás

Família, que estava no local, tentou resgatar vítima, mas não conseguiu

Uma criança de seis anos morreu, na tarde deste domingo (19/1), em uma fazenda de Jandaia, no interior do estado, após ser levada pela correnteza de um rio, onde brincava com outras duas crianças.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Palmeiras de Goiás, a vítima estava sem colete salva-vidas e acabou se afogando. As três crianças foram puxadas pela força das águas e os familiares, que também estava no local, conseguiram resgatar duas delas.

O corpo foi encontrado nas proximidades, no Rio Capivari, na fazenda, que fica a dez quilômetros de Jandaia.