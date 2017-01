Criança de 2 anos morre vítima de bala perdida em lanchonete no Rio de Janeiro

Sofia brincava dentro de Habib’s quando policiais militares passaram trocando tiros com bandidos na rua; menina chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu ao ferimento

Na noite deste sábado (21/1), uma criança de dois anos e meio morreu após ser atingida por uma bala perdida dentro de uma lanchonete Habib’s na Zona Norte do Rio de Janeiro. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil abriu inquérito para investigar o ocorrido.

Sofia Lara Braga foi atingida por um tiro que teria sido disparado durante perseguição policial a um suspeito de roubo de veículo. Ela chegou a ser socorrida por policiais militares, mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já chegou sem vida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.

A Polícia Civil informou que agentes trabalham no caso para tentar identificar e localizar o autor do disparo que matou a criança. A perícia já foi feita no local.

Perseguição

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 41º Batalhão foram acionados para verificar o roubo de um veículo na Avenida Automóvel Clube e foi montado um cerco na tentativa de prender o criminoso. Após a localização do suspeito, houve perseguição que terminou quando o carro capotou na Avenida Monsenhor Felix, a mesma em que Sofia foi baleada.

“Em seguida, os policiais prenderam o motorista do carro roubado. Com ele, foi apreendida uma pistola. Logo após, foi constatado que uma criança havia sido ferida”, informou a PM. (Com informações da Agência Brasil)