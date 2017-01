Credeq de Aparecida libera novo link de inscrição para processo seletivo

Instabilidade no site da instituição está sendo resolvida. Edital tem mais de 190 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Na última terça-feira (10/1), o Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq) lançou um edital de processo seletivo para preenchimento de 27 cargos, com 196 vagas de trabalho. A procura tem sido tão grande que o site da instituição tem apresentado instabilidade.

Por isso, o Credeq liberou um link alternativo para as inscrições. O interessado deve acessar o link, ler o edital, imprimir a ficha de inscrição, preenchê-la e entregá-la na sede do Credeq. Detalhes sobre cada uma das 27 funções estão descritos no edital.

Os documentos pessoais, assim como currículo, comprovantes de competências e atividades funcionais devem ser entregues no momento da inscrição, que termina na próxima segunda-feira (16).

Os convocados serão contratados pela Associação Comunidade Luz da Vida — instituição responsável pela administração — em regime celetista por ordem de classificação. O processo terá quatro etapas: inscrição, prova objetiva, análise curricular e entrevista. As datas das demais etapas serão publicadas no site do Credeq, assim como os resultados.

Confira as vagas e remunerações na tabela abaixo: