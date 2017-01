Credeq de Aparecida de Goiânia abre processo seletivo com mais de 190 vagas

São vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior; inscrições vão até a próxima segunda-feira (16)

O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq) lançou, nesta terça-feira (10/1), um edital de processo seletivo para preenchimento de 27 cargos, com 196 vagas de trabalho — dessas, 3% são reservadas às pessoas com deficiência. Há vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições devem ser feitas até a próximo segunda-feira (16) pessoalmente, na sede do Credeq, em Aparecida de Goiânia. Durante a semana, o candidato pode ir ao local entre as 8h e 12h ou entre as 14h e 16h. No sábado (14), o registro pode ser realizado entre 8h e 12h. O interessado deve levar a ficha de inscrição preenchida.

Os convocados serão contratados pela Associação Comunidade Luz da Vida — instituição responsável pela administração em regime celetista por ordem de classificação. O processo terá quatro etapas: inscrição, prova objetiva, análise curricular e entrevista. As datas das demais etapas serão publicadas no site do Credeq, assim como os resultados.

Confira as vagas e remunerações na tabela abaixo: