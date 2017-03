Credeq começa a convocar aprovados em processo seletivo nesta segunda-feira (6)

Cronograma de convocação pode ser acompanhado pelo site da instituição; contratação obedece ordem de classificação

A partir da próxima segunda-feira (6/3), o Centro de Referência e Excelência em Dependência Química em Aparecida de Goiânia (Credeq – Prof. Jamil Issy) começa a contratar os aprovados no processo seletivo realizado pela instituição. No total, serão contratados 196 profissionais para 27 funções.

Os convocados serão, como havia sido divulgado anteriormente, contratados pela Associação Comunidade Luz da Vida em regime celetista. A contratação obedecerá a ordem de classificação. O cronograma de convocação está disponível no site da instituição.

Os candidatos convocados receberão, além do salário base que varia entre R$ 950 e R$ 8.390, os devidos adicionais de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O Credeq – Prof. Jamil Issy é uma unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) que busca qualificar o tratamento de casos severos de dependência química e disponibilizar terapias existentes apenas em sofisticadas clínicas particulares, cuja média das diárias são de R$ 3,1 mil.