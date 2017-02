CPI da Previdência já tem assinaturas suficientes para ser instalada no Senado

Contra a reforma de Temer, senador Paulo Paim (PT) quer investigação sobre irregularidades no INSS

O senador Paulo Paim (PT-RS) conseguiu assinaturas suficientes para pedir a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a real situação da Previdência Social no Brasil. Segundo matéria de “O Dia”, ele tem apoio de 29 senadores — dois a mais do número mínimo (27).

Com a proposta de reforma do governo federal sendo analisada por uma comissão especial na Câmara, o petista quer investigar irregularidades, como desvios de verbas, fraudes e sonegação, nos benefícios do INSS.

“O governo diz que a Previdência é deficitária, mas nós dizemos que é superavitária. Queremos, então, tirar a prova e saber quem são os maiores devedores, além de entender como é a história das fraudes, sonegações e anistias”, argumentou ao jornal.

A proposta apresentada pela gestão Temer em dezembro do ano passado prevê idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Não só oposicionistas tentam barrar a reforma, mas até partidos que apoiam o governo reconhecem que as regras são “duras demais” e precisam ser alteradas.

Segundo Paim, já começaram as investidas para tentar barrar a CPI no Senado.