Consumo de álcool no Brasil aumenta 43,5% em dez anos e supera média mundial

Pesquisa da Organização Mundial de Saúde mostra que brasileiros a partir dos 15 anos bebem, em média, o equivalente a 8,9 litros de álcool puro por ano

O consumo de álcool per capita no Brasil aumentou 43,5% em dez anos e já ultrapassa a média internacional. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde, em 2006, cada brasileiro a partir de 15 anos bebia o equivalente a 6,2 litros de álcool puro por ano. Em 2016, esse número chegou a 8,9.

De acordo com o levantamento, o país com o maior índice de consumo de álcool per capita é a Lituânia, onde os habitantes bebem o equivalente a 18,2 litros de álcool puro por ano. Na sequência, aparecem Bielorrússia (16,4), Moldávia (15,9) e Rússia (13,9). Neste ranking referente ao ano de 2016, o Brasil aparece na 49ª posição entre os 193 países avaliados.

A média mundial é 6,4 litros por ano. Dos 10 primeiros países com maior taxa de consumo de álcool, nove ficam no Leste Europeu, o que eleva a taxa média de consumo na Europa para 10,3 litros.

Na África, essa média de 6 litros e por ano, e nas Américas, a taxa é de 8,2.

Com a divulgação do estudo, a OMS esclarece que não vê o consumo álcool como um problema em si, mas considera que o uso excessivo e a falta de controle pode se transformar em uma situação de ameaça.

Dados da organização dão conta de que um total de 3,3 milhões de pessoas morrem todos os anos por consequências da bebida, dado que equivale a 5,9% das mortes no mundo. No grupo das pessoas entre 20 e 39 anos, 25% das mortes tem relação direta com o álcool.