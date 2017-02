Construtora demite estagiário de Engenharia após mensagens de ódio a feministas

Grupo Cantareira chamou atenção de internautas após publicar comunicado de repúdio a declarações de futuro engenheiro em redes sociais

O Grupo Cantareira, do Estado do Paraná, chamou a atenção de internautas nesta quarta-feira (8/2) após publicar no Facebook um comunicado em que informa a demissão de um estagiário da empresa, autor de mensagens “sexistas e extremistas” na internet.

Nas redes sociais, o universitário colecionava declarações polêmicas em que atacava os direitos humanos e o movimento feminista, sempre acompanhadas de fotos em empreendimentos da construtora. “Analisando um projeto hidrossanitário da Rede Esgoto por onde vai passar os argumentos das feministas, aborteiras etc”, dizia uma das publicações.

O que o estagiário não imaginava é que as mensagens de ódio fossem acabar gerando repercussão negativa nas redes e uma reação da empresa em que trabalhava. Na postagem publicada no início da tarde desta quarta-feira (8/2), o Grupo Cantareira afirma que, apesar das fotos terem sido feitas nos empreendimentos da construtora, ressalta que não reflete a opinião do grupo.

“O Grupo Cantareira despreza qualquer incitação de ódio e preconceito. Esclarecemos a situação e comunicamos que o estagiário não faz mais parte da nossa equipe”, finaliza o comunicado.