Conselho de Defesa Econômica investiga cartel na venda de combustíveis em Goiânia

Além da capital de Goiás, há investigações de carteis em outras seis cidades no país pelo órgão do Governo Federal

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) confirmou, nesta segunda-feira (16/1), que investiga indícios de formação de cartel no setor de revenda de combustíveis em Goiânia. Desde 2008, informou o órgão, há um processo que analisa a existência ou não da prática na capital goiana.

Em novembro de 2008, a extinta Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça — pasta à qual a autarquia é vinculada — recebeu uma representação da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados solicitando a abertura de um Procedimento Administrativo para investigar a prática continuada de alinhamento de preços no setor de revenda de combustíveis em Goiânia.

Depois, com uma denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO) à 10ª Vara Criminal de Goiânia contra empresários por conduta de cartel, a SDE/MJ solicitou os documentos entregues pelo MP. As provas foram entregues ao Cade no último dia 15 de abril e, desde então, estão sendo analisadas.

Além de Goiânia, o Cade também investiga a formação de cartéis em Belo Horizonte, Natal, São Luís, João Pessoa, Brasília e Joinville.