Conselheiros da OAB-GO anunciam dissidência da gestão Lúcio Flávio

Então aliados do presidente, advogados argumentam que administração não cumpre com promessas de campanha e assume postura que coloca advogado em segundo plano

Dois conselheiros seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil – seção Goiás (OAB-GO) anunciaram nesta quinta-feira (16/5) dissidência da gestão do presidente Lúcio Flávio. Waldemir Malaquias da Silva e Danúbio Cardoso Remy Romano Frauzino argumentam, em carta, que a atual administração tem se mostrado incoerente ao não cumprir as promessas de campanha e ao adotar postura a qual, segundo eles, tem feito com que o advogado fique em segundo plano.

Entre os argumentos utilizados pela dupla de conselheiros estão o privilégio de pagamento com cheque pré-datado a procuradores em detrimento da classe advocatícia, o não pagamento de repasses para subseções do interior do Estado e outras diversas irregularidades supostamente cometidas pela diretoria da Ordem, além da tentativa de manter a eleição direta para o cargo de desembargador.

“Um presidente grande na eloquência, fiel em não cumprir compromissos, com ações sem resultado, que não respeita os próprios companheiros de chapa, que investiram tempo e dedicaram esforços neste projeto histórico de mudança. Este pequeno, mas grande erro que foi cometido, pois trocamos um idealista histórico, por um ambicioso sedento de poder”, afirmam.

“Portanto, estamos retirando o apoio político à gestão, reafirmando o compromisso de defender o advogado e a advocacia”, reiteram os conselheiros na carta intitulada “A OAB que não queremos e em defesa da advocacia”.

Em resposta ao Jornal Opção, o presidente Lúcio Flávio disse apenas que vê o rompimento como natural e próprio do regime democrático. Confira abaixo a íntegra da carta de dissidência: