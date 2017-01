Conheça o chef que virou sensação na internet após fazer algo ridiculamente comum

Turco Nusret Gökçe é dono de uma rede de steakhouse e, aparentemente, mestre em cortar e temperar carnes

As redes sociais têm uma particularidade muito intrigante: conseguem fazer com que pessoas aparentemente desconhecidas realizando coisas aparentemente corriqueiras virem, em questão de horas, sensação no mundo inteiro.

É o caso do chef turco Nusret Gökçe, dono de uma rede de steakhouse (restaurantes especializados em carnes), que está entre os assuntos mais falados da internet após se tornar o #SaltBae — em português, algo como “amante do sal”.

No Instagram de sua empresa, a Nusr-et (que, inclusive, é um trocadilho com seu nome, pois carne, em turco, é “et”), ele aparece de óculos escuros fatiando um cordeiro. Nada demais até aí, mas é o final do vídeo que está enlouquecendo as pessoas.

De forma sensual e inusitada, ele polvilha sal nos pedaços de carne. Não dá para explicar o porquê do alvoroço, mas o assunto tomou grandes proporções. Veja abaixo o vídeo, que, em três dias, já tem mais de 3 milhões de visualizações.

Ottoman steak 🔪 Um vídeo publicado por nusr_et (@nusr_et) em Jan 7, 2017 às 2:44 PST

Aqui o gif do momento: