Conheça 15 filmes brasileiros (muito) mais quentes que “50 Tons de Cinza”

O Jornal Opção Online elencou longas tupiniquins que botam as fantasias do Sr. Grey no chinelo. Prova de que o cinema brasileiro tem, sim, muita sexualidade. Confira!

Fenômeno mundial, o filme “50 Tons de Cinza” já levou quase um milhão de brasileiros ao cinema. Com menos de uma semana desde sua estreia, o longa — adaptado do livro da inglesa Erika Leonard James — bate recordes mundo afora. Estima-se que, só nos EUA, já tenham sido arrecadados 160 milhões de dólares em bilheteria.

Enquanto homens e mulheres se deleitam com as fantasias do enredo norte-americanizado intitulado de “soft-porn” (pornô suave, em tradução livre), o cinema brasuca tem vários exemplares de filmes que não perdem em qualidade e, tampouco, nas cenas picantes.

De fato, a lista abaixo compila 15 filmes que a equipe do Jornal Opção considera mais “sensuais” que “50 Tons de Cinza”. Não é preciso dizer que todos são extremamente NSFW (Not Safe For Work) — ou seja, cuidado ao dar play nos trailers.

Confira:

Toda Nudez Será Castigada (1972)

A Dama do Lotação (1978)

Giselle (1980)

Oh, Rebuceteio! (1984)

Um Copo de Cólera (1999)

Madame Satã (2002)

Cama de Gato (2002)

Cão Sem Dono (2007)

Entre Lençóis (2008)

Budapeste (2009)

Do Começo Ao Fim (2009)

Bruna Surfistinha (2011)

Paraísos Artificiais (2012)

Tatuagem (2013)

Praia do Futuro (2014)