Confira a programação da Romaria do Divino Pai Eterno 2017

Vários eventos religiosos serão realizados durante toda esta sexta-feira (23/6), a peregrinação segue até o próximo mês

Teve início nesta sexta-feira (23/6), a edição 2017 da tradicional Festa do Divino Pai Eterno, que reúne milhões de fieis em Trindade (GO). A segunda maior festa religiosa do Brasil será realizada entre os dias 23 de junho e 2 de julho.

Durante todos os dias, a Via Sacra, conhecida como Rodovia dos Romeiros, que liga Goiânia à Capital da Fé, contará com estrutura de apoio, oferecidas em parceria entre o governo de Goiás, a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e a Prefeitura de Trindade.

Missas, novenas e procissões também serão realizadas na Igreja Matriz e no Santuário Basílica. Veja abaixo o roteiro da grande festa:

Programação Romaria 2017

Dia 23 de junho

5 horas – Alvorada festiva na Matriz e no Santuário Basílica

5h30 – Procissão da Penitência da Matriz ao Santuário Basílica

Na Matriz

Missas: 7 horas, 11 horas, 16 horas e 18h30

Oração do Terço: 13 horas

Novenas: 9 horas e 14 horas

No Santuário Basílica

Missas: 6 horas, 7 horas, 10 horas, 12 horas e 17h30

Oração do Terço: 14 horas e 19 horas

Novenas: 8h30 e 15 horas

Novena Solene: 20 horas

Confissões

Todos os dias no Santuário Basílica e na Matriz, das 6 horas às 21 horas

Batizados

Todos os dias, às 10 horas, no Salão Paroquial da Igreja Matriz

Programação especial

17 horas – Saída da 3ª Romaria da Vila São Cottolengo – Trevo de Goiânia

19h30 – Saída da 3ª Romaria da Polícia Civil –Trevo de Goiânia