Confira o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Goiânia

Shoppings funcionarão normalmente em Goiânia. Correios e bancos também divulgaram horário de funcionamento. Veja

O feriado de Corpus Christi é nesta quinta-feira (15/6) e o Jornal Opção fez uma lista com os horários de funcionamento dos principais shoppings e serviços na capital. Confira o que abre e fecha neste feriado:

Shoppings

Shopping Flamboyant:

Dia 15/6 (feriado): funcionamento normal, das 10h às 22h

Estação Goiânia:

Quinta-feira (15): Lojas abertas das 9h às 19h.

Sexta-feira (16):Lojas abertas das 9h às 19h.

Sábado (17): Lojas abertas das 8h às 20h.

Domingo (18): Lojas abertas das 8h às 14h.

Goiânia Shopping:

Dia 15 (quinta) – Lojas: abertura das 10 às 22 horas\ Alimentação e Lazer: das 10 às 22h30.Dia 16 (sexta) – Lojas: abertura das 10 às 22 horas\ Alimentação e Lazer: das 10 às 22h30.

Araguaia Shopping:

Dia 15 (quinta) – Lojas: abertura das 10 às 22 horas\ Alimentação e Lazer: das 10 às 22h30.Dia 16 (sexta) – Lojas: abertura das 10 às 22 horas\ Alimentação e Lazer: das 10 às 22h30.

Shopping Cerrado:

Dia 15 (quinta) – lojas e praça de alimentação abertas das 10 às 22 horas

Passeio das Águas:

Dia 15 (quinta): funcionamento normal, das 10h às 22h

Buriti Shopping:

Dia 15 (quinta): funcionamento normal, das 10h às 22h

Shopping Bougainville:

Dia 15 (quinta): Lojas – 14h às 20h/ Praça de Alimentação: 12h às 22h

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) informa que na próxima quinta-feira (15), feriado de Corpus Christi, as lojas de rua e de shopping centers estão autorizadas a abrir as portas e convocar seus empregados. A informação consta em acordo firmado entre o Sindilojas e o sindicato laboral.

Bancos

A Associação de Bancos (Asban) informa que as agências bancárias estarão fechadas na quinta-feira (15/6). Os atendimentos serão retomados normalmente na sexta-feira (16/6).

Correios

Os Correios informam que não haverá expediente nas agências de todo o estado na quinta-feira, (15/6), assim como na Central de Atendimento dos Correios (CAC). Já na sexta-feira, as agências e a CAC voltam a operar normalmente.

Vapt-vupt

Quinta-feira (15): As unidades do Vapt Vupt de Goiânia não funcionarão.

Sexta-feira(22): Algumas unidades do Vapt Vupt de Goiânia funcionarão em seu horário normal:

Unidades da Capital

Das 7h às 12h –

Unidades Fixas: Praça da Bíblia, Campinas, Shoppings Banana e Araguaia.

Unidades Padrão: Detran e Ipasgo.

Das 7h às 13h –

Unidade Padrão SCTI – Teleatendimento.

Das 8h às 13h –

Unidades fixas: Shopping Buena Vista e Cidade Jardim

Unidades do interior

Das 7h às 12h –

Águas Lindas, Garavelo (Aparecida de Goiânia), Itumbiara e Trindade e Rio Verde

Das 8h às 13h –

Anápolis e Admar Otto (Buriti Shopping)

Unidades que fecham na quinta-feira, dia 15, e só retomam o atendimento na segunda-feira, dia 18, em horário normal:

GOIÂNIA

Unidades fixas/condomínio: Mangalô, Ipiranga, Passeio das Águas e Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico Teixeira).

Unidades padrão: Sefaz, Gespre, Goiasprev, Juceg, Secima, Procon.