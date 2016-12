Confira o que abre e fecha neste fim de ano em Goiânia

O Jornal Opção preparou uma lista com o horário de funcionamento de comércio e serviços a partir desta sexta-feira (30)

Com o Réveillon se aproximando, o horário de funcionamento de comércio e serviços começa a ser alterado. O Jornal Opção fez uma lista com os horários de vários estabelecimentos do dia 30 de dezembro até o dia 1º de janeiro, confira:

Bancos

As agências bancárias de todo o país estarão fechadas para o público a partir desta sexta-feira (30) e o atendimento será retomado na segunda-feira (2/1). As contas e carnês com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagos na própria segunda-feira (2), sem cobrança de multas. Quem precisar de serviços no dia 30, deve buscar caixas eletrônicos, internet banking, banco por telefone e correspondentes bancários como casas lotéricas e agências dos Correios.

Shoppings

Até esta sexta-feira (30), os shoppings da capital funcionarão em horário normal. O atendimento ao público fica diferente no sábado (31) e no domingo (1º). Confira:

Bougainville

Sábado (31) – lojas e praça de alimentação das 10h às 18h / cinema das 13h às 17h

Buriti Shopping

Sábado (31) – lojas e praça de alimentação das 9h às 18h

Domingo (1º) – lojas fechadas e praça de alimentação das 12h às 22h

Goiânia Shopping

Sábado (31) – lojas e praça de alimentação das 10h às 19h

Domingo (1º) – lojas fechadas e praça de alimentação das 11h às 20h

Shopping Flamboyant

Sábado (31) – lojas e praça de alimentação das 10h às 19h

Domingo (1º) – lojas fechadas e praça de alimentação das 12h às 22h30

Shopping Estação Goiânia

Sábado (31) – lojas das 8h às 16h e praça de alimentação das 9h às 18h

Domingo (1º) – shopping fechado

Passeio das Águas

Sábado (31) – lojas e praça de alimentação das 10h às 17h

Domingo (1º) – lojas fechadas e abertura facultativa na praça de alimentação

Comércio

O comércio não poderá convocar seus empregados para o trabalho. A deliberação está registrada na Convenção Coletiva assinada pelo Sindilojas-GO (Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás) e sindicato laboral.

Correios

Os Correios funcionam normalmente na sexta-feira (30), porém no sábado (31) não haverá expediente nas unidades de atendimento da empresa em todo o estado. Na segunda-feira (2/1) todas as agências dos Correios voltarão a funcionar em horário normal. Para registrar manifestações e obter informações sobre produtos e serviços, os clientes devem acessar o site da empresa.

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt não abrirão na manhã do dia 31/12. Já para esta sexta-feira (30), o serviço funcionará em regime de escala, de acordo com a tabela abaixo:

Das 7h às 12h

Central do Empresário, Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico), Mangalô, Praça da Bíblia, Campinas, Ipiranga, shoppings Banana e Araguaia. Unidades Padrão Defensoria Pública, Delegacia Fiscal – Sefaz, Detran, Gespre, Goiasprev, Ipasgo, Juceg, Procon e Secima.

Das 7h às 13h

Unidade Padrão SCTI – Teleatendimento.

Das 8h às 13h

Unidades do shopping Buena Vista, Cidade Jardim e Passeio das Águas.