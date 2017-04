Confira o que abre e fecha neste feriado em Goiânia

Comércio fecha as portas na sexta. Unidades de saúde estaduais e municipais também divulgaram horários de funcionamento. Confira

O feriado prolongado da Semana Santa já começa nesta quinta-feira (13/4) para repartições públicas e órgãos do governo, que decretou ponto facultativo. Alguns órgãos, porém, como vapt-vupt e unidades de saúde, trabalham em escala de feriado.

O Sindicato dos do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas) informa que o comércio de rua e shoppings fecharão as portas na Sexta-Feira da Paixão (14/4). A regra será diferente para as áreas de alimentação.

Shoppings

Flamboyant:

Sexta-feira (14): Lojas fechadas. Área de lazer e alimentação abertas a partir de 12h

Sábado (15) e domingo (16): Funcionamento normal

Goiânia Shopping:

Sexta-feira (14): Lojas fechadas. Áreas de lazer e alimentação abertas das 10h às 22h30

Sábado (15) e domingo (16): Funcionamento normal

Passeio das Águas:

Sexta-feira (14): Lojas e quiosques fechados. Área de alimentação abertos das 11h às 21h

Sábado (15): Funcionamento normal das 10h às 22h30

e domingo (16): Funcionamento normal das 14h às 20h

Buriti Shopping:

Sexta-feira (14): Lojas fechadas. Praça de alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h30

Sábado (15) e domingo (16): Atendimento normal

Estação Goiânia:

Sexta-feira (14): Lojas fechadas e praça de alimentação e lazer tem funcionamento facultativo

Sábado (15) e domingo (16): Funcionamento normal

Araguaia Shopping:

Sexta-feira (14): Lojas fechadas. Área de lazer e alimentação aberta das 10h às 22h30

Sábado (15) e domingo (16): Funcionamento normal

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) informa que o setor varejista não pode convocar os empregados par ao trabalho na sexta-feira (14). Casos de descumprimento serão fiscalizados pela Superintendência Regional do Trabalho e podem ser punidos com multa.

Órgãos municipais

A Prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo na quinta-feira (13) e sexta-feira (14). O Zoológico terá funcionamento normal, das 8h30 às 17h, durante todos os dias. Já o parque Mutirama vai funcionar das 10h às 18h durante todo o feriado e final de semana.

Repartições públicas estaduais

O governo determinou ponto facultativo nos órgãos públicos na quinta-feira (13) e sexta-feira (14). Entretanto, o decreto não se aplica a órgãos que desenvolvam atividades de interesse público ou indisponsáveis, como unidades de saúde, PM, bombeiros e Vapt Vupt.

VAPT VUPT

O Vapt Vupt atenderá em três horários diferentes na quinta-feira (13) e sexta-feira (14), de acordo com as unidades em Goiânia:

Das 7h às 12h

Praça da Bíblia, Campinas, Shoppings Banana e Araguaia, Defensoria Pública, Detran e Ipasgo.

Das 7h às 13h

Teleatendimento.

Das 8h às 13h

Shopping Buena Vista e Cidade Jardim.

Unidades de saúde

Hemocentro

A unidade de Goiânia estará aberta nesta quinta-feira, das 7 às 12h, para receber doações de sangue. Fecha durante o feriado e só retoma as atividades na segunda- feira (17).

Central de Medicamentos Juarez Barbosa

​A CMAC Juarez Barbosa não funcionará nos dias 13 e 14 de abril de 2017. Segunda-feira, dia 17/04, retornará com suas atividades normais.

Hospital Materno Infantil (HMI)

O atendimento funcionará em regime de plantão nesta quinta- feira (13) e sexta- feira (14). Os setores administrativos da unidade voltarão a funcionar normalmente a partir de segunda-feira (17) Já o atendimento de urgência e emergência funcionará, normalmente, durante o feriado prolongado.

Hospital Alberto Rassi (HGG)

No ambulatório, não haverá atendimento de consultas eletivas especializadas. Nos setores de cirurgia/ internação, médicos e outros profissionais de saúde plantonistas seguem sua escala normalmente.

Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa)

Nos dias quinta-feira e sexta-feira (13 e 14 de abril (quinta e sexta-feira) os setores administrativos da unidade estarão em recesso e voltarão a funcionar em 17 de abril (segunda-feira), a partir das 8h. Já o atendimento de urgência e emergência funcionará normalmente durante o feriado prolongado.

Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO)

Os atendimentos na Emergência funcionarão, normalmente, 24 horas. Já o atendimento Ambulatorial e Administrativo não ocorrerá de 13 a 16 de abril.

Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER)

O atendimento ambulatorial e as terapias estarão suspensas no dia 14 de abril. O serviço de Internação funcionam normalmente, sem interrupção. Somente exames de ressonância serão realizados. Ressaltamos que para os exames o agendamento é eletivo – para pacientes internados no CRER ou previamente encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Hospital de Doenças Tropicais (HDT)

O atendimento de urgência e emergência funcionará normalmente nesse feriado. Já os setores administrativos, Farmácia Ambulatorial e o Ambulatório de Consultas estarão fechados na quinta-feira e sexta-feira (13 e 14 de abril)e voltarão a funcionar normalmente na segunda-feira (17) a partir das 8 horas.

CAIS e Ciams

O atendimento médico de urgência será realizado nas unidades de saúde 24 horas da prefeitura. Consultas serão retomadas a partir de segunda-feira (17).

Unidades de saúde 24 horas:

Cais Amendoeiras, Cais Jardim Novo Mundo, Cais Chácara do Governador, Ciams Jardim Guanabara, Cais Cândida de Moraes, Cais Finsocial, Ciams Jardim América, Cais Campinas

Cais Deputado João Natal, Cais Bairro Goiá, Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia – Crof, Hospital e Maternidade Dona Iris, Maternidade Nascer Cidadão, Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc, Ambulatório Municipal de Queimaduras (Núcleo de Queimaduras agora funcionando dentro do Cais Campinas), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Residencial Itaipu, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região Noroeste