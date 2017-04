Confira o que abre e fecha em Goiânia no Dia do Trabalhador

Shoppings e comércio em geral, bancos e Vapt-Vupt divulgaram seus horários de funcionamento no feriado da próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (1º/5) é comemorado o Dia do Trabalhador e em Goiânia, a maioria dos estabelecimentos fecha a porta. Confira os horários de funcionamento de shoppings, comércio em geral, parques, bancos e unidades de saúde na capital:

Shoppings

Flamboyant Shopping

Lojas fechadas. Praça de alimentação, cinema e exposição Legados da Grécia: 12 às 22h30

Goiânia Shopping

Lojas fechadas. Praça de alimentação e cinema: 10 as 10h30 e cinema à partir de 14 horas (consultar programação)

Buriti Shopping

Lojas fechadas. Praça de Alimentação: 11h às 22h30

Estação Goiânia

Lojas fechadas. Praça de Alimentação – abertura facultativa

Shopping Bougainville

Lojas fechadas. Praça de alimentação e cinema: 12 às 22h30

Araguaia Shopping

Lojas fechadas. Praça de alimentação e cinema: 10 às 22h30

Portal Shopping

Lojas fechadas. Praça de alimentação e cinema: 11 às 20h

Shopping Cerrado

Lojas fechadas. Praça de alimentação e cinema: 11 às 22h

Comércio

Em nota, o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) informou que as lojas de rua e de shopping centers que integram o setor varejista não poderão convocar seus empregados. Caso haja descumprimento, o lojista poderá ser multado pela Superintendência Regional do Trabalho durante fiscalização do órgão

Bancos

A Associação de Bancos de Goiás, Tocantins e Maranhão (Asban) informou que as agências bancárias não funcionarão na segunda-feira

Vapt Vupt

Todas as unidades do Vapt Vupt estarão fechadas na segunda-feira. O atendimento retorna na terça-feira (2)

Correios

Apenas as agências que ficam em shoppings abrem na segunda-feira.

Zoológico

Abre normalmente das 8h30 às 17 h

Parque Mutirama

Abre normalmente das 9 às 18 horas

Unidades de Saúde

Ficam abertos 24 horas o Hospital e Maternidade Dona Iris, Cais Jardim Novo Mundo, Ciams Jardim Guanabara, Cais Cândida de Moraes, Cais Campinas, Cais Bairro Goiá, Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof),Cais Chácara do Governador, Cais Amendoeira, Cais Finsocial, Ciams Jardim América,Cais Deputado João Natal, Maternidade Nascer Cidadão, Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Residencial Itaipu, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região Noroeste e Ambulatório Municipal de Queimaduras (dentro do Cais Campinas)