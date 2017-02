Confira o que abre e fecha em Goiânia durante o Carnaval

O Jornal Opção preparou uma lista do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços entre os dias 25 e 28/2

Para quem vai passar o feriado em Goiânia, o Jornal Opção separou uma lista com os horários de funcionamentos dos principais shoppings e serviços na capital. Confira o que abre e fecha durante o Carnaval.

Shoppings

Shopping Flamboyant

Sábado (25) – normal – lojas das 10h às 22h e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h

Domingo (26) – normal – lojas das 14h às 20h e praça de alimentação e lazer das 12h às 22h

Segunda-feira (27) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h30

Terça-feira (28) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h30

Goiânia Shopping

Segunda-feira (27) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h30

Terça-feira (28) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h30

Shopping Cerrado

Sábado (25) – normal – lojas das 10h às 22h e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h

Domingo (26) – normal – lojas das 14h às 20h e praça de alimentação e lazer das 11h às 22h

Segunda-feira (27) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 11h às 22h

Terça-feira (28) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 11h às 22h

Araguaia Shopping

Segunda-feira (27) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h30

Terça-feira (28) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h30

Buriti Shopping

Sábado (25) – normal – lojas das 10h às 22h e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h30

Domingo (26) – normal – lojas das 14h às 20h e praça de alimentação e lazer das 11h às 22h

Segunda-feira (27) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 11h às 22h30

Terça-feira (28) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 11h às 22h30

Passeio das Águas Shopping

Sábado (25) – normal – lojas das 10h às 22h e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h30

Domingo (26) – normal – lojas das 14h às 20h e praça de alimentação e lazer das 11h às 22h

Segunda-feira (27) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 11h às 21h

Terça-feira (28) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 11h às 21h

Shopping Bougainville

Sábado (25) – normal – lojas das 10h às 22h e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h

Domingo (26) – normal – lojas das 14h às 20h e praça de alimentação e lazer das 12h às 22h

Segunda-feira (27) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 12h às 22h

Terça-feira (28) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 12h às 22h

Shopping Estação Goiânia

Sábado (25) – normal – lojas das 8h às 20h e praça de alimentação das 10h às 22h

Domingo (26) – normal – lojas das 8h às 14h e praça de alimentação das 10h às 22h

Segunda-feira (27) – shopping fechado

Terça-feira (28) – shopping fechado

Comércio

No sábado (25) e domingo (26), o funcionamento será como em qualquer final de semana. Na segunda-feira (27) e na terça-feira (28), lojas de rua e de shopping centers não poderão abrir. De acordo com as cláusulas estabelecidas em Convenção Coletiva, firmada entre os sindicatos patronal (Sindilojas-GO) e laboral (Seceg), nesta data comemora-se o Dia do Comerciário.

Correios

Os correios funcionam normalmente no sábado (25), ficam fechados na segunda e na terça-feira (27 e 28) e retomam os serviços na quarta-feira (1º), mas só abrem a partir do meio-dia.

Vapt Vupt

A Superintendência Central de Tecnologia da Informação (SCTI), da Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan), informa que as unidades Vapt Vupt de todo o Estado estarão fechadas entre os dias 25 e 28 de fevereiro, exceto a unidade do Ipasgo. A superintendência informa que as unidades voltarão a funcionar normalmente na quarta-feira de Cinzas, dia 1 de março.

Saúde

Durante o Carnaval, quem precisar ser atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiânia — em casos de urgência e emergência — serão atendidos nas unidades municipais que funcionam 24 horas. As consultas de rotina e outros serviços de saúde voltam à normalidade a partir das 14 horas de quarta-feira (1°/3).