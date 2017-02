Confira a nova composição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados

Nove dos onze cargos foram definidos em votação na tarde desta quinta-feira. Outras duas disputas terão segundo turno

A Câmara dos Deputados elegeu, nesta quinta-feira (2/2), parte de sua nova Mesa Diretora. Duas das onze vagas, no entanto, ainda não foram definidos: Haverá segundo turno para os cargos de 1ª vice-presidente e 3ª Secretaria.

Para 1º vice-presidente, concorrem Fábio Ramalho (PMDB-MG), que teve 192 votos, e Osmar Serraglio (PMDB-PR), que teve 154 votos. JHC (PSB-AL), escolhido por 248 deputados federais, e João Fernando Coutinho (PSB-PE), que teve 219 votos, disputarão a 3ª secretaria.

O presidente eleito foi Rodrigo Maia (DEM-RJ), que conseguiu se manter no cargo que ocupa desde julho de 2016, quando foi escolhido pela Casa para substituir o ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que renunciou à posição.

Os demais cargos ficaram com a seguinte composição: 2ª vice-presidência com André Fufuca (PP-MA); 1ª secretaria com Giacobo (PR-PR); 2ª secretaria com Mariana Carvalho (PSDB-RO); e 4ª secretaria com Rômulo Gouveia (PSD-PB).

Além deles, foram eleitos também os suplentes de secretário. O 1º será o deputado federal Dagoberto (PDT-MS); o 2º, César Halum (PRB-TO); o 3º, Pedro Uczai (PT-SC); e o 4º, Carlos Manato (SD-ES).