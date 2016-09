Confira locais de exibição de Aquarius em Goiânia

Filme começa a ser exibido na quinta-feira (8) em três redes de cinema na capital

O filme Aquarius, dirigido por Kléber Mendonça Filho, estreia na próxima quinta-feira (8/9) na capital goiana. Sucesso de crítica, o filme chegou a outras cidades brasileiras na semana passada e levou 55 mil espectadores às salas de cinema nos primeiros quatro dias de exibição.

O filme traz a história da jornalista Clara (Sônia Braga), que luta contra uma construtora que pretende demolir o prédio em vive há décadas – e que dá título ao filme. O jovem ambicioso Diego (Humberto Carrão), um símbolo do homem branco no poder, é o responsável pela obra. No elenco também estão Maeve Jinkings (Ana Paula), Julia Bernat (Julia) e Bárbara Colen (Clara nos anos 1980).

O filme será exibido em três cinemas goianienses: Cinemark Flamboyant, Kinoplex Goiânia Shopping e Lumière Bougainville. O Lumière também promove, nesta quarta-feira (7) uma sessão de pré-estreia do longa.

Destaque no Festival de Cannes, o filme é favorito na disputa para representar o Brasil no Oscar 2017. Gabriel Mascaro e Anna Muylaert tiraram, inclusive, os filmes Boi Neon e Mãe Só Há Uma da disputa pela indicação em apoio ao filme de Kléber Mendonça Filho.